Bolsonaro critica TSE sobre inserções de rádio e acusa PT de espalhar fake news

Com acusações de disseminar notícias falsas de ambos os candidatos à presidência que debate desta noite, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou estar lutando contra “todo o sistema”, com críticas a redes de TV e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o adversário de ser mentiroso. “Só no programa de televisão dele nós ganhamos 60 direitos de resposta por causa das mentiras dele”, destacou o petista.

Bolsonaro afirmou que rádios e TVs espalharam notícias falsas como a de que seu governo pretende acabar com benefícios como 13º, horas extras e férias. Lula se recusou a responder os questionamentos do presidente sobre as inserções e disse que foi ao debate para responder ao presidente “conversar com o povo brasileiro”, acusando o governo de não dar aumento no salário mínimo e nem merenda escolar.

O ex-presidente também disse não ter “tempo” para ver as propagandas eleitorais veiculadas pela sua campanha. “Eu tenho coisa para fazer, eu tenho que andar pelo País, eu tenho que conversar com o povo, eu não fico no Palácio da Alvorada sem trabalhar vendo televisão”, disse, no debate promovido pela TV Globo.

Insistindo que foi prejudicado pela campanha petista, Bolsonaro alegou que instituições como o TSE e grandes veículos de mídias atuam a beneficiar seu adversário e prejudicá-lo. O presidente afirmou ainda que, na questão do TSE, Lula “roubou” espaço e reclamou que o TSE não lhe atende.

Em um aumento de tom, Bolsonaro insistiu na pergunta sobre as propagandas. “Vem na minha frente e fala.” Lula chamou o adversário de “descompensado”. “Ele é um samba de uma nota só”, disse o petista.

Matheus de Souza, Bruno Luiz, Giordanna Neves e Iander Porcella

Estadao Conteudo

