Bahia empata com o Guarani na Fonte Nova lotada e adia acesso na Série B

Nem mesmo com a Arena Fonte Nova lotada, com recorde de público confirmado – 48.866 torcedores serviu para o Bahia antecipar o seu tão aguardado acesso para a elite nacional em 2022 nesta 37ª rodada do Brasileiro da Série B. Ao empatar por 1 a 1 com o Guarani, nesta sexta-feira à noite, adiou para a última rodada para carimbar sua vaga entre os maiorais do futebol brasileiro.

Com um gol de pênalti para cada lado, Bahia e Guarani empataram. Com o resultado, o Bahia chegou aos 59 pontos, em terceiro lugar, com a mesma pontuação do Vasco, quarto colocado, com 16 vitórias. A vantagem baiana é apenas no saldo de gols: 13 a 11.

Na última rodada, o Bahia enfrenta o CRB, em Maceió (Al), precisando do empate para não depender do resultado do confronto direto entre Ituano e Vasco, na cidade paulista de Itu. Já o Guarani, segue em 11º lugar, com 48 pontos ganhos e vai se despedir da sua torcida no Brinco de Ouro diante da Chapecoense, dia 6 (domingo), às 18h30.

Empurrado por uma Fonte Nova pulsante, o Bahia deu o cartão de visitas logo nos minutos iniciais. Lucas Mugni com cruzamentos venenosos quase abriu o placar em uma bola direta. Depois, ergueu a bola na área e Ignácio, quase na pequena área, mandou por cima do gol. A pressão inicial era tanta, que o Guarani não conseguia passar da linha de meio campo. Em novo lançamento, Davó chegou até a balançar as redes, mas foi assinalado posição irregular do atacante.

De tanto ocupar o campo de ataque, o Bahia conseguiu abrir o marcador aos nove minutos. Após nova jogada aérea, a bola ficou viva na área e Derlan cometeu um duplo pênalti. Primeiro ao dominar com a mão a bola e depois acertar um chute em Davó. Perto do lance, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou nada e a penalidade só foi consumada, depois do árbitro que estará na Copa do Mundo, ir ao monitor do VAR.

Na cobrança, Lucas Mugni, com categoria, deslocou Kozlinski e deixou os baianos mais próximos da Série A. No minuto seguinte, Caio Vidal ficou no quase, parando na grande defesa do goleiro visitante.

Acuado, o Guarani só conseguiu sua primeira finalização aos 30 minutos e com perigo. Rodrigo Andrade rolou para Isaque que finalizou de primeira. O gol só não saiu por conta do zagueiro Luiz Otávio tirou de cabeça, quase em cima da linha. O lance animou os visitantes, que passaram a ter mais posse na segunda metade do primeiro tempo, mas encontrou um Bahia forte defensivamente, que segurou o resultado parcial de 1 a 0.

No segundo tempo, o Bahia voltou com a mesma estratégia do início do jogo, com uma pressão inicial. Vitor Jacaré arriscou de longe e assustou o goleiro bugrino. A resposta veio logo em seguida. Yago finalizou rasteiro e Matheus Claus defendeu. Depois, o goleiro fez uma grande defesa em um cabeceio de João Victor.

O Bahia voltou a tomar conta do jogo e esbarrou em Kozlinski. Davó, de pé esquerdo, e Ytalo, de cabeça, pararam nas defesas do goleiro, que contou com a sorte, em chute de Vitor Jacaré, que parou na trave.

Controlando a partida, o Bahia recuou e chamou o adversário para seu campo. Matheus Ludke finalizou e a bola acertou o braço de Miqueias. Novamente ao VAR, o árbitro marcou pênalti para o Guarani. O centroavante Yuri Tanque, com paradinha e tudo, deixou tudo igual, aos 40 minutos.

O empate caiu como um balde de água fria na torcida do Bahia. E só não virou tragédia em campo, graças ao goleiro Matheus Klaus que evitou a virada do Guarani, nos acréscimos. Primeiro o goleiro defendeu o chute de Bruno José, mandando para escanteio. Na cobrança, Derlan cabeceou e o goleiro salvou o Bahia, novamente. Após o apito final, o quase ascendente Bahia saiu de campo sob fortes vaias de mais de 48.866 torcedores, que esperavam festeja o acesso à elite nacional.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 GUARANI

BAHIA – Matheus Claus; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Miqueias); Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Ricardo Goulart (Rezende); Caio Vidal (Raí Nascimento), Davó (Ytalo) e Vitor Jacaré (Matheus Bahia). Técnico: Eduardo Barroca.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Alvariño (Matheus Ludke), João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison) e Giovanni Augusto (Yuri Tanque); Isaque (Edson Carioca) e Yago (Bruno José). Técnico: Mozart.

GOLS – Lucas Mugni, aos 28 minutos do primeiro tempo; Yuri Tanque, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA).

CARTÕES AMARELOS – Marcinho e Miqueias (Bahia); Giovanni Augusto e Madison (Guarani).

RENDA – R$ 1.463.374,00.

PÚBLICO – 48.866 torcedores.

LOCAL – Arena Fonte Nova, Salvador (BA).

