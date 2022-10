Debate: Bolsonaro se diz otimista e fala em combater mentiras do PT nesta noite

Por Estadão - Estadão 9

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) já chegou nos estúdios da TV Globo para o último debate dessas eleições. Na sua chegada, o chefe do Executivo afirmou estar otimista e disse que pretende “falar das mentiras” do seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta noite. Bolsonaro reclamou de peças petistas que o acusavam de querer acabar com benefícios como o 13º salário e as horas extras.

“Mensagem de otimismo, fizemos uma campanha ao lado da verdade, falamos o que enfrentamos, como peguei o nosso País, vamos falar das mentiras na reta final do candidato Lula, falando que eu iria acabar com 13º, hora extra, entre outras coisas. Estamos tranquilos de que tudo vai correr bem”, disse Bolsonaro.

