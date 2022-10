Pietro só faz 9 voltas e Sainz Jr. lidera 1º treino livre do GP do México de F-1

Por Estadão - Estadão 6

Em sessão frustrante para Pietro Fittipaldi, a Ferrari dominou o primeiro treino livre do GP do México de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais veloz no Autódromo Hermanos Rodríguez, sendo seguido de perto pelo companheiro de time, o monegasco Charles Leclerc. Já o piloto brasileiro teve uma sessão para esquecer na capital mexicana.

Pietro Fittipaldi completou apenas nove voltas no traçado por conta de uma problema no motor de sua Haas. O piloto reserva da equipe americana foi tarde para a pista e acabou abandonando o carro quando faltavam 21 minutos para o fim da sessão, sem esconder a decepção no rosto.

O neto do bicampeão Emerson pilotava sua Haas quando ouviu um barulho estranho e o carro começou a perder rendimento. Logo em seguida, a equipe enviou ordem via rádio para encostar o monoposto na área de escape. Foi a primeira participação de um brasileiro em fim de semana de corrida da F-1 em quase dois anos. O último havia sido o próprio Pietro, no GP de Abu Dabi de 2020.

O piloto terá mais uma chance de ganhar minutagem na pista nesta temporada. Ele também participará do primeiro treino livre do GP disputado nos Emirados Árabes Unidos, na última etapa do campeonato, no fim de novembro. Com pouco tempo de pista nesta sexta, Pietro marcou o tempo de 1min26s766, seis segundos mais lento que Sainz Jr.

O espanhol da Ferrari foi o mais veloz da sessão de abertura do fim de semana com 1min20s707. Leclerc veio logo atrás, com 1min20s753.O anfitrião Sergio Pérez marcou o terceiro tempo, sob a empolgação da torcida, com 1min20s827. Leclerc e o mexicano ainda brigam pelo vice-campeonato.

Dono do título da temporada com antecedência, Max Verstappen registrou o quarto tempo, com 1min20s827. O holandês já cumpriu suas missões na temporada ao se sagrar bicampeão e liderar a Red Bull na conquista do Mundial de Construtores, feito garantido na etapa passada.

O inglês Lewis Hamilton, ainda sonhando com a primeira vitória no ano, foi o quinto colocado, com 1min20s849. Ele colocou a Mercedes à frente das demais equipes. O time ainda tem chances de terminar o Mundial de Construtores no segundo lugar, atualmente ocupado pela Ferrari.

O Top 10 contou ainda com o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, no sexto posto, com 1min20s899. O bicampeão mundial foi seguido pelo finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), com 1min21s083; o britânico Lando Norris (McLaren), com 1min21s120; o francês Pierre Gasly (AlphaTauri), com 1min21s310; e o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), com 1min21s525.

O primeiro treino na Cidade do México terminou antes do previsto porque o neozelandês Liam Lawson teve problemas no freio de sua AlphaTauri, que chegou a pegar fogo nas rodas dianteiras, a três minutos do fim da sessão.

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira, às 18 horas (de Brasília), para o segundo treino livre na cidade mexicana. No sábado, a última sessão livre está marcada para as 14h, três horas antes do início do treino classificatório. No domingo, a largada será às 17 horas.

