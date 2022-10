Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam após 13 anos de casamento

Por Estadão - Estadão 10

Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, se divorciaram nesta sexta-feira, 28, na Flórida, nos Estados Unidos. Casados há 13 anos, os dois são pais de Vivian, de 9 anos, e Benjamin, de 12. “Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos o divórcio amigavelmente”, confirmou a modelo pelo Story do Instagram.

“A minha prioridade sempre será nossos filhos, quem eu amo com todo o meu coração. Compartilharemos a guarda das crianças para dar amor, cuidado e a atenção que eles merecem”, completou.

Gisele também disse que “a decisão de terminar um casamento é sempre difícil”, mas afirmou que eles se distanciaram como casal. Ela, no entanto, não explicou os motivos para o término do casamento, mas pediu para os fãs respeitarem esse momento pelo qual passam.

Relação abalada

A relação de Gisele e Brady teria se abalado depois de o atleta desistir da aposentadoria do futebol americano. Na época, havia boatos sobre a modelo se preocupar com o bem-estar físico do jogador e querê-lo mais próximo da família. Ela chegou a confirmar a especulação em entrevista à revista Elle norte-americana.

“Obviamente, tenho minhas preocupações. O futebol americano é um esporte muito violento… Tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente. Definitivamente, conversamos sobre isso várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam decidir o que é melhor para si. Ele também precisa ser feliz”, disse ela na conversa.

Além disso, o casal divide uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões. De acordo com o Page Six, o jogador de futebol americano teria um patrimônio acumulado de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão) e a modelo brasileira US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).

