'Vocês entendem é de orçamento secreto', diz Haddad a Tarcísio

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

No segundo bloco do confronto entre os candidatos ao governo de São Paulo na TV Globo, a nacionalização do debate se manteve no foco. Ao atacar o adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fernando Haddad (PT) criticou o corte de verbas em programas sociais promovido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que “vocês entendem é de orçamento secreto”.

Continua depois da publicidade

“Para onde vai o dinheiro ninguém sabe, mas para remédio, para casa e para merenda, não vai”, provocou. “O mundo do Bolsonaro não existe nem em São Paulo e nem no Brasil, as pessoas estão passando necessidade, temos que falar sério com elas”, disse Haddad a Tarcísio.

Em crítica ao adversário, Haddad afirmou que o ex-ministro não abordou, durante a campanha, pautas como salário mínimo e redução do ICMS sobre alimentos. “Agora quer colar nas minhas propostas para aparecer que você conhece São Paulo? Você não conhece São Paulo”, reforçou. Tarcísio voltou a repetir que Haddad ganhou o título de “pior prefeito de São Paulo”.

Giordanna Neves e Matheus de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].