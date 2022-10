Bósnia: recontagem de votos confirma vitória do candidato pró-Rússia nas eleições

Por Estadão - Estadão 7

Uma recontagem de votos confirmou a vitória de Milorad Dodik, líder servo-bósnio pró-Rússia, sobre a adversária da oposição Jelena Trivic, que o acusou de fraude eleitoral na eleição para a presidência da região da Bósnia sob domínio da Sérvia. A Comissão Central Eleitoral disse que a nova apuração revelou uma série de irregularidades, notificadas às autoridades judiciais, mas nenhuma que poderia ter mudado o resultado do pleito.

As eleições aconteceram no último dia 2 de outubro. Dodik é o principal líder servo-bósnio no país dos Bálcãs há mais de uma década, apesar de ter sofrido sanções do Ocidente por corrupção. Ele defende a separação da Republika Srpska – a República Sérvia da Bósnia, – do resto do país, e a indexação do território à Sérvia. Dovik usou a campanha eleitoral para advogar pela sua agenda separatista e mostrar seus laços próximos com a Rússia.

