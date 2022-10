Jokic brilha, Nuggets vencem e Lakers somam 4ª derrota seguida na NBA

Por Estadão - Estadão 5

Em um dos piores inícios de temporada de sua história na NBA, o Los Angeles Lakers somou sua quarta derrota, na noite desta quarta-feira. O time de LeBron James foi batido desta vez pelo Denver Nuggets por 110 a 99, fora de casa, e segue em busca de sua primeira vitória nesta temporada. Em outros jogos da rodada, o Milwaukee Bucks venceu mais uma e o Portland Trail Blazers sofreu o primeiro revés.

Em Denver, o pivô Nikola Jokic mostrou porque foi escolhido por duas vezes como o MVP da NBA. Em noite inspirada, ele comandou os Nuggets ao ficar perto de um “triple-double” de 31 pontos, 13 rebotes e nove assistências. Bruce Brown anotou 18 pontos, enquanto Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope marcaram 13 cada.

Pelos Lakers, LeBron esteve pouco abaixo do que apresentou nos últimos jogos. O astro marcou 19 pontos, nove assistências e sete rebotes. Anthony Davis conduziu o time com um “double-double” de 22 pontos e 14 rebotes. E Lonnie Walker IV contribuiu com 15 pontos, em partida sem Russell Westbrook, desfalque por uma lesão no tendão esquerdo.

Foi a quarta derrota em quatro jogos dos Lakers neste início de temporada. “É um novo sistema. É um novo de caras jogando juntos. Ainda estamos tentando ganhar entrosamento”, disse LeBron, ao tentar explicar a má fase da equipe. “Já temos quatro jogos e horrível perder. Mas ainda temos 78 jogos pela frente. Temos muito tempo ainda para acertar as coisas. E isso começa agora”, afirmou o técnico Darvin Ham.

Pela mesma Conferência Oeste, o Portland Trail Blazers perdeu a primeira em cinco jogos. Em casa, o time foi batido pelo Miami Heat por 119 a 98. A primeira derrota não foi a única má notícia para a torcida dos Blazers. Damian Lillard, principal destaque do time, saiu de quadra machucado.

Ele permaneceu em quadra por 26 minutos, até que sofreu uma lesão na panturrilha direita. A princípio, a lesão não preocupa. Ele deixou a partida com 22 pontos, cestinha do time. O reserva Shaedon Sharpe compensou em parte a ausência do astro com seus 15 pontos e oito rebotes.

Pelo Miami, o jogo coletivo fez a diferença, sob a liderança de Bam Adebayo, autor de 18 pontos e oito rebotes. Jimmy Butler e Kyle Lowry anotaram 17 pontos cada, enquanto Caleb Martin e o reserva Max Strus contribuíram com 16 cada um.

Apesar do revés, os Blazers seguem na ponta do Oeste, ao lado do Utah Jazz, com a mesma campanha: quatro vitórias e uma derrota. Nesta quarta, o Jazz bateu o Houston Rockets por 109 a 101.

Em Milwaukee, os Bucks mostraram força nesta quarta ao derrotarem o Brooklyn Nets por 110 a 99, com 43 pontos e 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Bobby Portis deixou o banco de reservas para também registrar um “double-double”, de 20 pontos e 11 rebotes. Pelos Nets, Kevin Durant e Kyrie Irving foram os destaques com 33 e 27 pontos, respectivamente.

Com apenas três partidas disputadas até agora, o time de Milwaukee é o único invicto até agora. Os Bucks lideram a Conferência Leste e ostentam a melhor campanha do campeonato no momento.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 113 x 118 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 103 x 92 Orlando Magic

Toronto Raptors 119 x 109 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 110 x 99 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 134 x 122 San Antonio Spurs

New York Knicks 134 x 131 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 124 x 109 Indiana Pacers

Utah Jazz 109 x 101 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 98 x 119 Miami Heat

Denver Nuggets 110 x 99 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Miami Heat

