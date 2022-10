Na Alemanha, índice de confiança do consumidor GfK sobe a -41,9 para novembro

Por Estadão - Estadão 7

A confiança do consumidor na Alemanha deve se recuperar modestamente em novembro, depois de cair em outubro para uma baixa histórica. O índice prospectivo de sentimento do consumidor do grupo de pesquisa de mercado GfK prevê que a confiança aumente para -41,9 em novembro, ante um valor revisado de -42,8 em outubro. Os números de novembro estão acima da previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de -42,0.

“Certamente é muito cedo para falar de uma mudança de tendência neste momento”, disse Rolf Buerkl, especialista em consumo da GfK. Ele acrescentou que a situação continua muito tensa para o sentimento do consumidor.

O GfK usa dados de subíndices do mês atual para derivar um valor de sentimento para o próximo mês. Embora as expectativas econômicas tenham sofrido perdas mínimas, tanto as expectativas de renda quanto a propensão a comprar aumentaram.

As expectativas econômicas anotaram -22,2 em outubro, de -21,9 em setembro. “Os consumidores esperam que a economia alemã entre em recessão”, disse a GfK.

As expectativas de renda, no entanto, aumentaram ligeiramente -60,5 em relação à baixa histórica de -67,7 em setembro. Após oito quedas sucessivas, o índice de propensão a comprar avançou a -17,5 em outubro, de -19,5 em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

