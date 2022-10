XP vai à Justiça cobrar dívida de R$ 8,2 milhões de Carlos Wizard

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A XP, por meio de seu banco de investimentos, está cobrando uma dívida de R$ 8,2 milhões do empresário Carlos Wizard, bilionário brasileiro que controla empresas como a Mundo Verde. Possui também uma fatia minoritária na e a escola de idiomas WiseUp e na IMC, dona da KFC e da Pizza Hut no Brasil. Em decisão dada pela Justiça no último dia 23, o juiz Carlos Eduardo Borges Fantacini deu um prazo de três dias, que vence nesta quarta-feira, 26, para que Wizard efetue o pagamento e outros 15 dias para que o empresário possa recorrer.

Continua depois da publicidade

Na mesma decisão, o juiz estabelece que em um prazo de cinco dias Wizard indique “quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, com prova documental”.

O empresário Carlos Wizard, por meio de sua holding Sforza, disse, em nota, que está negociando com todos os bancos onde possui dívidas para uma reestruturação do perfil dos vencimentos ao atual cenário econômico. Disse, ainda, que os setores em que suas investidas atuam foram “severamente afetados pela pandemia de covid, especialmente no ano 2020?, e que essa situação “afetou a estrutura das dívidas das empresas controladas pelo grupo, levando a Sforza a contratar uma consultoria especializada para reestruturar seus compromissos de curto e médio prazos”.

Durante a pandemia, Wizard ficou conhecido por sua atuação próxima ao governo Bolsonaro, defendendo, por exemplo, o uso da cloroquina para o tratamento da doença, um método comprovadamente ineficaz. Em junho de 2020, o governo chegou a anunciar que ele assumiria uma secretaria no Ministério da Saúde, mas ele acabou voltando atrás antes de começar a trabalhar. Por fim, ele foi investigado pela CPI da Covid por sua atuação durante a pandemia e causou polêmica ao tentar vender seu livro durante sessão no Congresso em que foi interrogado.

Continua depois da publicidade

Cobrança da XP

A ação em questão decorre de um processo de execução, pelo Banco XP, de um empréstimo inicial de R$ 30 milhões, por meio de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), que deveria ser pago em 18 parcelas, no valor de R$ 1.764.467,13 mensais, conforme a petição inicial do processo.

Conforme o acordo estabelecido, o não pagamento no prazo estabelecido culminaria em antecipação da dívida remanescente. A parcela não paga, conforme o documento, teria vencido no dia 21 de setembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ainda na petição inicial, a XP informou que enviou à Orion, empresa na qual Wizard é sócio e que também consta como parte executada, dois comunicados, informando sobre os atrasos do dia 21 de setembro e relembrando que outra parcela venceria em 21 de outubro. O aviso, porém, teria sido “ignorado por completo”. “Tudo sob pena de serem tomadas as providências cabíveis e previstas na CCB”, segundo a ação.

Assim, a XP explica que tomou a decisão de cobrar a dívida na Justiça e fazer a cobrança antecipada do restante do empréstimo, como previa o contrato assinado.

Como a dívida tinha garantias, o banco pode executá-las. Elas, porém, não foram suficientes para cobrir todo o endividamento, segundo explicou a instituição financeira à Justiça. “Caso o pagamento não seja realizado no prazo legal, seja determinada a penhora online de quaisquer valores depositados em instituições financeiras em nome dos Executados”, segundo a petição inicial da XP.

Procurada, a XP disse que não comentaria o caso.

Fernanda Guimarães

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].