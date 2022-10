Condenado por transmitir HIV propositalmente é preso no Rio

Por Estadão - Estadão 11

A Polícia Civil do Rio prendeu um homem de 50 anos que havia sido condenado em 2018 por transmitir de forma proposital o vírus HIV para duas mulheres. O empresário Renato Peixoto Leal Filho foi preso na segunda-feira, 24, em seu apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O empresário havia sido condenado a sete anos de prisão, e cumpriu os dois primeiros em regime fechado. Em 2020, ganhou direito à progressão de regime e passou à prisão domiciliar. No ano passado, contudo, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aumentou a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão. Com isso, foi determinada a volta de Leal Filho ao regime fechado. Ele era considerado foragido desde maio.

A prisão foi feita por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a captura foi possível a partir de troca de informações de inteligência entre as equipes da delegacia e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Renato Peixoto Leal Filho passará por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional. O Estadão tenta localizar sua defesa para posicionamento sobre o assunto.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

