Secom: Bolsonaro convoca coletiva de imprensa no Palácio entre 20h e 20h30

A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concederá uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira, 26, entre 20h e 20h30.

O chefe do Executivo passou o dia em Minas Gerais, onde cumpriu agenda de campanha em três cidades. Bolsonaro viajaria de MG direto para o Rio de Janeiro, onde participará de atos políticos nesta quinta-feira, 27, mas alterou seu percurso.

A campanha bolsonarista vive uma crise com as denúncias feitas pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que rádios pelo País teriam beneficiado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em inserções de propaganda eleitoral. As acusações foram consideradas “apócrifas” pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Iander Porcella

Estadao Conteudo

