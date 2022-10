Liverpool faz 3 no Ajax e avança na Liga dos Campeões; Atlético de Madrid cai

Por Estadão - Estadão 3

Em confronto de dois tempos bem distintos, o Liverpool fez valer seu poder ofensivo e seu experiente elenco para aplicar 3 a 0 no Ajax, nesta quarta-feira, em Amsterdã, e garantir seu lugar nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Já classificado, o Napoli também venceu pelo Grupo A. E o Atlético de Madrid tropeçou, pela chave B, e não tem mais chances de alcançar a fase de mata-mata.

Na capital holandesa, o Liverpool somou os três pontos necessários para obter o segundo lugar do seu grupo e sacramentar sua classificação com uma rodada de antecedência. O time inglês chegou aos 12 pontos, contra 15 do Napoli, que fez 3 a 0 no Rangers, em casa. O Ajax estacionou nos três pontos e deve disputar a Liga Europa na sequência da temporada. Os escoceses ainda não pontuaram na chave.

Mas, para selar a vaga, o Liverpool precisou conter o ímpeto do Ajax nos primeiros 20 minutos de jogo. Precisando desesperadamente somar pontos, o time holandês impôs pressão e cercou a área inglesa, com direito a uma bola no pé da trave logo aos dois minutos. Aos 15 e aos 16, finalizações de longe deram sustos no goleiro Alisson.

Sem imprimir o forte ritmo de costume, o Liverpool apenas administrou a pressão holandesa até começar a se arriscar no ataque a partir da metade do primeiro tempo. Os visitantes chegaram pouco, mas foram mais eficientes. Aos 41, Henderson acertou lindo passe de trivela, da esquerda, e Salah só deu um tapa na bola na saída do goleiro para mandar para as redes.

Dois minutos depois, Darwin Núñez desperdiçou chance incrível ao, diante do gol aberto, acertar o pé da trave. Antes mesmo do intervalo, a partida já indicava uma reviravolta. E o retorno para o segundo tempo confirmou o crescimento do Liverpool. Logo aos quatro minutos, o atacante uruguaio se redimiu do vacilo e mandou para as redes de cabeça, após cobrança de escanteio na área.

Se a vantagem de 2 a 0 no placar já desanimava a torcida holandesa, o terceiro gol do Liverpool, apenas três minutos depois, tratou de resolver a partida. Elliott foi o autor do gol, ao aproveitar bela enfiada de Salah pela direita. Daí em diante, o time inglês, que contou com o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino entre os titulares, apenas administrou a boa vantagem no placar.

Na outra partida do Grupo A, o Napoli fez mais uma vítima, desta vez em casa. Aplicou 3 a 0 no Rangers, com dois gols de Giovanni Simeone e um de Ostigard. O time italiano, que terminou na liderança da chave, e o Bayern de Munique são os únicos com 100% de aproveitamento nesta fase de grupos da Liga.

ATLÉTICO DE MADRID DECEPCIONA

Três vezes finalista da competição europeia, a equipe espanhola decepcionou nesta quarta ao empatar por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen. Jogando diante de sua torcida, o Atlético esteve atrás no placar durante a maior parte do duelo, mas teve chance preciosa para buscar a virada aos 53 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

Num lance incrível, o goleiro Hradecky defendeu a penalidade de Carrasco. No rebote, Saul Niguez cabeceou firme e acertou o travessão. Na sobra, Reinildo finalizou rasteiro e mandou em cima de um dos companheiros de time, desviando a bola para fora. Carrasco e De Paul haviam marcado os gols do Atlético, enquanto Diaby e Hudson-Odoi balançaram as redes pela equipe alemã, comandada pelo técnico Xabi Alonso.

O resultado acabou com as chances de classificação do Atlético, faltando ainda uma rodada para o fim da fase de grupos. O time espanhol soma cinco pontos, contra 10 do líder Club Brugge e nove do Porto. Mais cedo, o time português goleou o rival belga por 4 a 0, fora de casa. Porto e Brugge estão garantidos nas oitavas, enquanto a equipe de Madri e o Bayer brigam pelo terceiro lugar, que dá vaga na Liga Europa.

