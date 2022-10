CNC estima contratação de 109,4 mil temporários para o Natal

Por Estadão - Estadão 3

O número de vagas temporárias para trabalhar no comércio no período das festas de fim de ano deverá ficar em 109,4 mil, conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se a estimativa for confirmada, será o maior contingente de empregos temporários desde o Natal de 2013, quando foram criados 115,5 mil postos. A estimativa é condizente com uma projeção de alta de 2,1% nas vendas do varejo no período de festas.

Apesar do maior contingente de temporários, a CNC projeta uma menor conversão em contratações definitivas. No início deste ano, 15% dos temporários contratados para as festas de 2021 foram efetivados. Agora, o levantamento da CNC estima que a taxa de efetivação fique em torno de 11%.

Com as restrições causadas pela covid-19 cada vez mais para trás, a contratação de temporários nas festas de 2022 ficará 12,8% acima do contingente do Natal de 2021. Para as festas do ano passado, foram contratados temporariamente 97 mil empregados.

No próximo Natal, os setores de hiper e supermercados e o varejo de vestuário deverão puxar as contratações temporárias. A CNC estima que o primeiro setor deverá contratar temporariamente 45,5 mil trabalhadores. Já o comércio de vestuário deverá contratar 25,8 mil temporários.

O levantamento da CNC estimou ainda que o salário médio de admissão dos temporários deverá alcançar R$ 1,6 mil no Natal deste ano. Se confirmado, será um crescimento de 2,5% em termos nominais, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a remuneração média ficou em R$ 1,5 mil. Descontada a inflação, representará uma perda real no salário médio.

