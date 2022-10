Dorival Jr. vê Flamengo pronto para final da Libertadores: 'Em totais condições'

Por Estadão - Estadão 11

Agora é cabeça na decisão contra o Athletico-PR, no sábado, em Guayaquil. Depois de vitória, com polêmica, por 3 a 2 sobre o Santos, no Maracanã, o Flamengo embarca nesta quarta-feira para o Equador com a certeza que chega forte para buscar o título da Copa Libertadores. Dorival Júnior fez uma análise do trabalho e vê os cariocas em totais condições de realizar um grande jogo.

Depois de rodar o elenco em diversas partidas nos últimos dias, o Flamengo vai com força máxima para o embate com os paranaenses. Evitar desgaste e a perda de peças para a final contra os comandados de Felipão era uma meta dos cariocas e o rodízio deu muito certo, para alívio de Dorival Júnior.

“Chegamos com totais condições (na decisão), com todos os jogadores preparados e em situação que nos deixa tranquilos para entrar em campo cientes que fizemos tudo o que poderia foi feito. Agora dependerá do que fizermos em 90 minutos”, afirma o treinador, celebrando ter todos à disposição.

Com um problema no púbis, Arrascaeta fez duas semanas de tratamento intensivo e deixou de ser dúvida sobre como estará em campo em Guayaquil. A apresentação no segundo tempo contra o Santos foi a comprovação que o uruguaio está plenamente em condições de ajudar na busca pela taça.

“Eu saio do campo comentando isso, que o Arrascaeta voltou a fazer uma partida em seu nível. Demos mais volume de trabalho a ele, sempre com muito cuidado. Ele fez nessas duas últimas semanas o que não tinha feito nos últimos dois meses. Cada partida tem uma história, um momento, mas acredito que tudo foi correto e espero que ele chegue sábado no melhor de suas condições e que possa render o que esperamos”, mostra confiança Dorival Júnior.

O técnico revelou que vem recebendo muito apoio pela decisão de criar dois times para Brasileirão e para as Copas do Brasil e Libertadores. “A gente anda na rua, no shopping, conversa com funcionários do clube e todo mundo vê o time muito forte para a decisão. Isso nos deixa tranquilo sobre o trabalho bem feito.”

