CSA bate Vila Nova, deixa a zona de queda da Série B e vai secar o Novorizontino

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O CSA deixou, ainda que provisoriamente, a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, venceu o Vila Nova, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na abertura da 37ª e penúltima rodada da competição. Com a segunda vitória consecutiva, o time alagoano assumiu a 16ª posição, com 42 pontos. Um a mais que o Novorizontino, que caiu para 17º, mas que ainda jogará na rodada. Já o Vila Nova, por sua vez, segue em 12º e com os mesmos 46 pontos, já com a permanência assegurada para 2023.

Continua depois da publicidade

Com bola rolando, o Vila Nova começou a partida melhor e criando duas boas chances de gol. A primeira aos quatro minutos, em cabeceio rente à trave de Willian Formiga. Depois aos 11 minutos, quando Kaio Nunes arriscou de longe com a perna esquerda e mandou pela linha de fundo.

Contudo, aos poucos o CSA encaixou a marcação, frequentou por mais tempo o ataque e abriu o placar. Aos 28, Lucas Lourenço cruzou na área e Marlone cortou a bola com o braço. Dois minutos depois, o artilheiro Rodrigo Rodrigues cobrou o pênalti e não desperdiçou, marcando seu 20º gol no ano.

No segundo tempo, o Vila Nova seguiu buscando o primeiro gol e quase conseguiu, aos nove minutos, quando Railan aproveitou sobra na entrada da área e finalizou forte. Mesmo com muitos jogadores na frente, o goleiro Marcelo Carné caiu no canto esquerdo e espalmou.

Continua depois da publicidade

O CSA adotou postura arriscada de explorar os contra-ataques e pouco fez quando teve a bola nos pés. Melhor para o Vila Nova, que teve mais posse, não sofreu perigo, mas também não conseguiu evitar o revés na capital alagoana.

Pela última rodada, o CSA volta a campo no domingo, dia 6 de novembro, quando visitará o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Vila Nova, no mesmo dia e horário, receberá o Sport, no OBA, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Advertisement

Continua depois da publicidade

CSA 1 X 0 VILA NOVA

CSA – Marcelo Carné; Éverton Silva, Douglas Nascimento, Lucão e Diego Renan; Geovane, Yann Rolim (Ferreira) e Lucas Lourenço (Luiz Henrique); Lourenço (Lucas Marques), Rodrigo Rodrigues (Elton) e Osvaldo. Técnico: Adriano Rodrigues.

VILA NOVA – Georgemy; Railan, Rafael Donato (Alisson Cassiano), Jordan e Willian Formiga; Ralf, Jean (Wagner) e Marlone; Dentinho (Daniel Amorim), Neto Pessoa (Matheus Souza) e Kaio Nunes (Diego Tavares). Técnico: Allan Aal.

GOL – Rodrigo Rodrigues (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Lourenço, Luiz Henrique e Elton (CSA).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].