Presidente do Fluminense espera Diniz e 'garante' título da Libertadores em 2023

Mário Bittencourt foi ousado ao lançar sua candidatura para reeleição à presidência do Fluminense nesta terça-feira. Em cerimônia no salão nobre das Laranjeiras, o dirigente garantiu que a equipe conquistará dois títulos em 2023: o bicampeonato carioca e a taça Libertadores. Revelou ainda que aguarda uma resposta de Fernando Diniz para sua continuidade no trabalho que começou em 2022.

O clube está satisfeito com o comandante e fez uma proposta para renovação pelas próximas duas temporadas. Lutando na parte de cima do Brasileirão, e a consequente vaga para a disputa da Libertadores, o Fluminense deve aguardar até o fim das últimas cinco rodadas pela resposta de Fernando Diniz. O treinador não quer “perder o foco.”

Bittencourt apresentou sua lista de prioridades para um novo mandato e foi questionado sobre o fato de o time não fechar a reta final da temporada com títulos após ficar para trás do líder Palmeiras e cair na semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na semifinal.

“Vou antecipar aqui para vocês: em 2023 seremos campeões da Libertadores e bicampeões do Campeonato Carioca”, afirmou Mário Bittencourt, confiante em acabar com o jejum do time na competição sul-americana e também esbanjando confiança em repetir a dose no estadual, no qual superou o Flamengo na decisão de 2022.

Sobre a manutenção de Fernando Diniz, o presidente mostrou confiança em um final feliz, apesar de revelar que o clube ainda não recebeu o sinal verde do comandante. “Em relação ao Diniz, a gente continua em compasso de espera. Eu creio que essa resposta fique para o final de campeonato.”

