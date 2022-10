Alpine terá jovem de 19 anos em treinos livres do México e de Abu Dabi da F-1

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Reta final de temporada, hora de as equipes de Fórmula 1 realizarem testes com carros para o próximo ano e até darem chances a seus pilotos reservas. Neste fim de semana ocorre o GP do México e a Alpine terá novidade no seu cockpit para o primeiro treino livre. A escuderia anunciou que o jovem Jack Doohan, que disputou a Fórmula 2, substituirá Esteban Ocon. Ele também será utilizado no GP de Abu Dabi, o último do ano após a corrida de Interlagos.

Continua depois da publicidade

Doohan faz parte da Alpine’s Driver Academy e ganha a primeira chance no ano no Autódromo Hermanos Rodriguez. Filho do pentacampeão mundial de motos de 500cc Mick Doohan, o jovem já testou a Alpine no ano passado no Catar, em Monza e em Budapeste.

“Sou extremamente grato à Alpine por me dar esta oportunidade de pilotar no treino livre no México”, comemorou Doohan. “É sempre uma grande honra ser encarregado de pilotar um carro de Fórmula 1, então ter a oportunidade em um fim de semana de Grande Prêmio é muito especial”, seguiu.

O australiano quer aproveitar a experiência para demonstrar que tem condições de, no futuro, ser efetivado como um dos dois pilotos da Alpine. “O objetivo é fazer isso todas as semanas e essa experiência é mais um passo para atingi-lo. Eu me preparei o melhor que pude e acho que será muito emocionante experimentar o carro neste tipo de circuito com alta altitude e velocidade máxima muito alta”, previu. “Vou trabalhar duro no dia, fazer tudo o que a equipe define e, ao mesmo tempo, aproveitar o momento, pois sei que será uma oportunidade única.”

Continua depois da publicidade

Otmar Szafnauer, chefe da Alpine, elogia o jovem piloto e mostra satisfação em tê-lo no carro nestes dois treinos. “Estamos muito satisfeitos em anunciar que Jack se juntará à equipe no México e assumirá as funções de pilotagem para o treino livre 1. Todos ficamos impressionados com a progressão de Jack em muitas áreas nesta temporada e ele merece essa chance como continuamos a nutrir seu alto potencial”, informou.

“É importante dar aos nossos jovens pilotos oportunidades de testar carros de Fórmula 1 e nosso programa da Academia provou ser bem-sucedido em fazer exatamente isso. Esperamos que Jack trabalhe duro durante a sessão e tire o máximo que puder da experiência de estar envolvido em um fim de semana de Grande Prêmio de Fórmula 1”, completou.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].