Após furar quali, Monteiro perde para Dimitrov e dá adeus ao ATP 500 de Viena

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Após passar pelo sérvio Dusan Lajovic e pelo alemão Oscar Otte nas qualificatórias, o brasileiro Thiago Monteiro deu adeus ao ATP 500 de Viena, na Áustria, nesta terça-feira. A eliminação veio após derrota por 2 sets a 0 para o búlgaro Grigor Dimitrov, com parciais de 6/3 e 6/4, em duelo que durou 1h15min e teve domínio do adversário na maior parte do tempo.

Continua depois da publicidade

O início do primeiro set já foi de muita dificuldade para Monteiro, não à toa teve o saque quebrado no segundo game e deixou o búlgaro abrir 3 a 0, diferença que foi capaz de diminuir no game seguinte. Em nenhum momento, contudo, conseguiu ameaçar o triunfo parcial de Dimitrov, muito focado e certeiro em seus serviços para colocar 6/3 no placar.

No segundo set, o brasileiro venceu o primeiro game, mas logo tomou a virada, quando teve o serviço quebrado mais uma vez, e não recuperou a vantagem. Deu um pouco mais de trabalho ao adversário em certas disputas, como durante o sétimo game, porém se viu dominado novamente e não pôde evitar a derrota. Algoz de Monteiro, Dimitrov enfrentará o russo Andrey Rublev, atual número oito do mundo, nas oitavas de final.

Os ATPs de Viena e da Basileia são os últimos de nível 500 desta temporada, que tem apenas mais uma disputa do circuito antes do ATP Finals. A partir do dia 31, será disputado o ATP 1000 de Paris. Já o Finals começa dia 8 de novembro, duas semanas antes das finais da Copa Davis, com início marcado para dia 23.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].