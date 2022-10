Após seis derrotas seguidas no Brasileirão, Avaí demite o técnico Lisca

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O técnico Lisca não resistiu à pressão em mais uma derrota do Avaí no Brasileirão e acabou demitido na noite desta segunda-feira. O técnico deixa o clube com apenas sete jogos, com uma vitória (na estreia) e seis derrotas seguidas. A última diante do líder Palmeiras, por 3 a 0, fora de casa. Este resultado deixou os catarinenses mais próximos do rebaixamento para a Série B – o time é o vice-lanterna, com 28 pontos.

Continua depois da publicidade

Lisca assumiu o Avaí dias depois de sair do Santos. Antes, ele tinha deixado o Sport, na Série B, de forma bastante tumultuada. Em Florianópolis, o treinador estreou com vitória sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, o que deixou a torcida animada em escapar do rebaixamento. Mas acabou amargando seis derrotas consecutivas para São Paulo, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Fluminense e Palmeiras.

Na sequência negativa o clube somou apenas 14,2% de aproveitamento, com somente três gols marcados e incríveis 16 sofridos.

Nas suas redes sociais, o clube agradeceu os serviços do técnico e desejou sucesso na carreira. Em seu lugar, o Avaí informou que já na próxima partida contra o Cuiabá, na quinta-feira, o time será comandado pelos profissionais Fabrício Bento e pelo coordenador técnico, Marquinhos Santos.

Continua depois da publicidade

O polêmico Lisca coleciona insucessos nesta temporada. Ele deixou o Sport com apenas quatro partidas, indo para o Santos, onde durou apenas oito jogos. Agora continua com sua sina de não conseguir ficar mais de 15 jogos no comando de um time. Os dois clubes nos quais o treinador permaneceu por mais jogos foram o América-MG – 73 jogos – e o Ceará, onde ficou por 29 jogos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].