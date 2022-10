Leslie Jordan, ator de 'Will & Grace', morre aos 67 anos

Por Estadão - Estadão 12

O ator Leslie Jordan, vencedor do Emmy cujo sotaque e versatilidade sulistas fizeram dele um destaque de comédia e drama em séries de TV, morreu nesta segunda-feira, 24, em Los Angeles após sofrer um mal súbito e bater seu carro em um poste. Tinha 67 anos e se destacou em séries como Will & Grace e American Horror Story.

“O mundo é definitivamente um lugar mais triste hoje sem o amor e a luz de Leslie Jordan”, disse um representante do ator em comunicado por e-mail. “Ele não era apenas um megatalento que dava alegria em trabalhar junto, mas também ofereceu à nação um santuário emocional”. Nativo do Tennessee, Jordan ganhou o Emmy como ator convidado em 2005 por Will & Grace e apareceu recentemente na comédia Call me Kate, de Mayim Bialik. Também coestrelou o seriado The Cool Kids. Outros créditos incluem Fantasy Island e The United States vs . Billie Holiday.

Na pandemia, Jordan se tornou uma sensação no Instagram, onde seus vídeos de comédia o fizeram sair de 80 mil seguidores para mais de 5 milhões. Ele ganhou seguidores inesperados em 2021, quando passou um tempo durante o bloqueio pandêmico perto da família em sua cidade natal. Leslie Jordan também fez uma carreira brilhante no teatro, estrelando peças como Sordid Lives, que virou filme protagonizado por ele.

AP

Estadao Conteudo

