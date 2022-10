Pai de Gerson critica técnico do Olympique e avisa: 'Vamos buscar outro clube'

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O meio-campista Gerson pode deixar o Olympique de Marselha na próxima janela de transferências. Em entrevista ao jornal LEquipe, Marcão Santos, pai e empresário do jogador, afirmou estar incomodado com a atual situação do filho, deixado no banco de reservas pelo treinador Igor Tudor nos últimos três jogos. Por isso, pretende buscar um novo clube. A falta de oportunidades preocupa Marcão principalmente pelo fato de Gerson estar fora dos holofotes a três semanas da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

Continua depois da publicidade

“Estamos muito tristes porque esse treinador nos impede de sonhar com uma vaga no grupo para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Não temos tempo para aparecer”, comentou Marcão. “Nós vamos procurar outro lugar, é inevitável. Vamos nos organizar para sair na próxima janela de transferências”,completou.

O empresário também afirmou que “não consegue esconder a raiva”, sentimento compartilhado pelo filho, e que levará o assunto a Pablo Longoria, presidente do Olympique. “Se o Gerson não for mais importante para o Olympique encontraremos um clube que o valorize. Muitos já se apresentaram. Não tivemos nenhuma explicação do treinador. Por isso vou falar com o Pablo para saber o que está acontecendo. O Gerson está em ótima forma, mas está triste e irritado”, disse.

O meio-campista brasileiro foi a campo pela última vez na derrota por 2 a 1 para o Ajaccio, dia 8 de outubro. Em seguida, não saiu do banco de reservas contra o Sporting, na Liga dos Campeões, assim como aconteceu diante do Paris Saint-Germain e do Lens, pelo Campeonato Francês. Na atual temporada, fez 11 partidas, oito como titular e marcou dois gols. A última vez que apareceu entre os convocados da seleção brasileira foi em janeiro deste ano, para os duelos com Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa, mas não foi utilizado em nenhum dos jogos.

Continua depois da publicidade

Notícias sobre uma relação ruim entre Igor Tudor e Gerson surgiram ainda na pré-temporada, em julho, quando o jornal “La Provence” informou que os dois haviam discutido. Após o vazamento sobre o desentendimento, o volante fez uma publicação afirmando que “as conversas são para crescimento do trabalho” e pregou união.

Atualmente, há especulações de que o Sevilla, de Jorge Sampaoli, estaria interessado na contratação de Gerson. Sampaoli foi o técnico do Olympique na temporada passada e ajudou o time a conseguir a vaga na Liga dos Campeões, mas decidiu não dar sequência ao trabalho e pediu para sair.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].