Casimiro repudia montagem falsa e reitera apoio a Lula; Flávio pede desculpas

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O jornalista e streamer Casimiro Miguel se pronunciou na noite de ontem, 23, sobre uma montagem falsa de apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), divulgada pelo filho 01 do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A foto alterada digitalmente representa Casimiro segurando balões com o número “22? e foi compartilhada no stories do Instagram, na conta do senador.

Continua depois da publicidade

“Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13?, escreveu Casimiro no Twitter, reiterando apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Menos de 24 horas depois, o tweet atingiu mais de 1 milhão de likes e se tornou o post mais curtido do Brasil.

Após ser desmentido por Casimiro e agências de checagem de notícias, o senador Flávio Bolsonaro apagou a publicação e pediu desculpas, também pelo Twitter. Flávio culpou sua equipe de assessoria pela “postagem equivocada” e ignorou o apoio do streamer a Lula. “Foi de minha assessoria, mas responsabilidade não se transfere. Tão logo soube, mandei retirar imediatamente. Se Deus quiser, Bolsonaro vai vencer e continuaremos resgatando o Brasil do caos deixado pelo PT”, declarou.

A montagem divulgada pelo senador altera um post de Casimiro. Na publicação original, feita na sexta-feira, 21, o streamer comemora seu aniversário e segura dois balões com o número “29?, representando sua idade.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].