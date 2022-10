Carlinhos Maia e Lucas Guimarães terminam após 13 anos juntos

Por Estadão - Estadão 4

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o término do seu casamento na tarde do último domingo, 23, pedindo ao público compreensão e respeito à decisão. Juntos há 13 anos, o ex-casal, que conta com milhares de seguidores nas redes sociais, oficializou a união em maio de 2019, às margens do Rio São Francisco, em Sergipe.

Continua depois da publicidade

Em nota compartilhada em ambos os perfis no Instagram, com fotos mostrando momentos íntimos vividos pelo ex-casal, Carlinhos e Lucas ressaltaram que o amor que os une vai além de estarem casados e que seguiram caminhos diferentes, mas sempre admirando a trajetória um do outro.

O texto também ressalta que o “amor se transformou em irmandade” e pede para que não criem especulações sobre os motivos para a decisão. Por fim, ressalta que o casamento “termina com muito carinho e cumplicidade” e solicita a compreensão e respeito dos fãs. Diversos famosos comentaram a publicação lamentando pelo acontecimento, mas desejando boa sorte para ambos.

