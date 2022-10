Expresso Linha 10 da CPTM tem retorno adiado de novo e só deve voltar no dia 30

Por Estadão - Estadão 5

O Expresso Linha 10 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Santo André e Tamanduateí, com parada apenas em São Caetano nos horários de pico dos dias úteis, teve o retorno adiado mais uma vez. A nova previsão para reabertura é o próximo domingo, 30. A CPTM está fazendo obras nas plataformas das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano.

De acordo com a companhia, as chuvas que atingiram a região do ABC Paulista nos últimos dias dificultaram a conclusão das obras necessárias, principalmente a montagem da passarela metálica da estação São Caetano, impedindo a retomada da operação nesta segunda-feira, 24. Este é o segundo adiamento para a volta do serviço. Conforme a previsão anterior, o Expresso Linha 10 voltaria a funcionar no dia 3 de outubro passado.

