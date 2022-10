Dívida externa bruta estimada é de US$ 319,524 bi em setembro, revela BC

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A estimativa do Banco Central (BC) para a dívida externa brasileira em setembro é de US$ 319,524 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2021 terminou com uma dívida de US$ 325,440 bilhões.

Continua depois da publicidade

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 244,837 bilhões no nono mês deste ano, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 74,687 bilhões no fim de setembro.

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].