Temporais deixam em alerta Espírito Santo, Minas, Bahia, Mato Grosso e Tocantins

Por Estadão - Estadão 33

Advertisement

Advertisement

Nesta segunda-feira, 24, há alerta para chuva intensa e volumosa entre a Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, e o sul do Maranhão e do Piauí. Conforme a meteorologista da Climatempo Fabiene Casamento, isso se deve à convergência dos ventos nos médios níveis da atmosfera, do calor e da alta umidade na região. A condição deve permanecer nos próximos dias com excesso de volume de água.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na região Sul do País, segundo a Climatempo, só há previsão de chuvisco no litoral do Paraná e em Florianópolis (SC), por causa da umidade que vem do mar.

Já na região Sudeste, a segunda-feira deve ser de temporais e volumes altos de chuva no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, com possibilidade de chuva em menor intensidade nas demais áreas de Minas e do Rio de Janeiro. Chuva isolada deve atingir o nordeste e leste de São Paulo, e há expectativa de chuvisco no litoral paulista.

“A atenção fica para o risco de granizo em Minas e no Espírito Santo nesta segunda-feira, como em pontos do Estado fluminense e no Vale do Paraíba, em São Paulo”, reforça a meteorologista. Há possibilidade de rajadas de vento constantes e entre 35 e 55 km/h pelo Estado de São Paulo e área sul mineira.

Continua depois da publicidade

No Centro-Oeste, chove com forte intensidade em várias áreas do Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás e pontos do extremo norte do Mato Grosso do Sul. “Nestes locais, há condições para raios, ventania e queda de granizo, além de picos de intensidade à tarde e à noite. Destaca-se que os temporais mais fortes e acumulados altos de chuva acontecem no norte do Mato Grosso e de Goiás”, acrescenta Fabiene.

Há ainda possibilidade de chuva volumosa pelo Nordeste do País. Segundo a meteorologista, a chuva ocorre de maneira mais volumosa em praticamente toda a Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão, com temporais, ventanias, raios e queda isolada de granizo. De acordo com a meteorologista da Climatempo, os ventos passam dos 60 km/h onde há previsão de temporais.

Nesta segunda-feira também deve chover em toda a região Norte, com condições para chuva mais forte a temporais, mesmo que isolados sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Pará, e parte de Roraima. Há risco para raios, ventanias e até queda de granizo, em áreas isoladas. O tempo segue firme apenas no leste e sul do Amapá.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, a semana começou com variação de nebulosidade e termômetros na casa dos 14,9°C na madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade perto de 50%, acrescenta o CGE.

A expectativa é que a nebulosidade aumente no fim da tarde com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, principalmente nos bairros mais próximos da serra do mar.

Nos próximos dias, o sol volta a predominar na cidade, assim como a elevação das temperaturas.

Na terça-feira, 25, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação dos termômetros no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 14°C, enquanto as máximas podem superar os 26°C. A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores em torno dos 40%. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quarta-feira, 26, o sol deve predominar e as temperaturas podem subir rapidamente. Os termômetros variam entre 14°C e 30°C. A umidade do ar deve ficar em torno de 30%. No fim do dia, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, mas sem previsão de chuva.

Renata Okumura

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].