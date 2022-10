No Reino Unido, Sunak tem apoio de mais da metade dos parlamentares conservadores

Por Estadão - Estadão 8

Ex-ministro de Finanças do Reino Unido e candidato a suceder Liz Truss no cargo de primeiro-ministro do país, Rishi Sunak tem o apoio de mais da metade dos 357 parlamentares do Partido Conservador, de acordo com veículos da imprensa local.

O The Guardian, por exemplo, afirma que Sunak já recebeu 182 apoios públicos de membros conservadores do Parlamento, enquanto sua adversária direta, Penny Mordaunt, tem o endosso de apenas 27 parlamentares. A Sky News, por sua vez, conta 179 parlamentares apoiando o ex-ministro de Finanças. A candidatura de Sunak ganhou força após a maioria dos apoios do ex-premiê Boris Johnson, que se retirou da disputa, passarem para ele.

Sunak também é o mais popular dentre os nomes ventilados para substituir Truss. Segundo pesquisa do YouGov, o ex-ministro é o que tem menos rejeição entre os britânicos que conhecem tanto ele quanto Johnson e Mordaunt.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

