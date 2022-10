PMI composto da zona do euro recua a 47,1 em outubro, diz prévia da S&P Global

Por Estadão - Estadão 4

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,1 em setembro para 47,1 em outubro, atingindo o menor nível em 23 meses e permanecendo abaixo da barreira de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 24, pela S&P Global.

A prévia do PMI composto ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda a 47,6 em outubro.

Apenas o PMI industrial da zona do euro recuou de 48,4 para 46,6 no mesmo período, tocando o menor patamar em 29 meses. O consenso do mercado era de declínio bem menor, a 48. Já o PMI de serviços do bloco diminuiu de 48,8 em setembro para 48,2 em outubro. Neste caso, o resultado ficou em linha com a projeção de analistas.

