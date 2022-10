Luisa Stefani vence Beatriz Haddad Maia e fatura título nas duplas em Guadalajara

Por Estadão - Estadão 7

Em duelo espetacular e bastante equilibrado a brasileira Luisa Stefani e a australiana Storm Sanders conquistaram o WTA 1000 de Guadalajara no início da madrugada de segunda-feira, após vitória sobre a brasileira Beatriz Haddad Maia e a casaque Anna Danilina, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 10/8.

O primeiro set foi equilibrado até o nono game, quando Stefani e Sanders conseguiram a primeira quebra de serviço. Danilina e Bia deram o troco de imediato e ainda ratificaram o saque na sequência, marcando 6/5 no placar.

Sanders e Stefani confirmaram o serviço e levaram a decisão do primeiro set para o tie-break, no qual foram melhores todo o tempo, abriram vantagem no início e fecharam em 7/4.

A disputa continua intensa no segundo set, só que com várias quebras de saque. Foram duas de cada lado e a decisão mais uma vez foi para o tie-break. Desta vez, as vitoriosas foram Danilina e Bia, por 7/2.

O super tie-break não foi menos emocionante. Sanders e Stefani ficaram quase o tempo todo atrás no placar, mas foram buscar a virada no final e marcaram 10/8 para conquistar vitória sensacional.

Estadao Conteudo

