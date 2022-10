Bolsonaro diz acreditar que conseguiu 'reverter' rejeição neste 2º turno

Por Estadão - Estadão 10

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em sabatina promovida pela RecordTV neste domingo, 23, que acredita que conseguiu reverter sua rejeição em alguns segmentos da sociedade neste segundo turno, como entre os eleitores da região Nordeste do País e os mais pobres. Segundo o presidente, a melhora, percebida por ele, viria de uma “melhor comunicação” e de sua participação em debates e sabatinas.

Sobre a comunicação, no entanto, apesar de reconhecer que o uso de palavrões possa gerar um afastamento com os eleitores, o presidente reclamou que este seja o critério de alguns. “Vocês não estão escolhendo um presidente em um desfile de etiqueta, ou de moda?”, criticou.

Os dados das pesquisas eleitorais, entretanto, mostram outro cenário. Segundo o último levantamento do Datafolha, divulgado na quinta-feira, 20, Bolsonaro tem 29% das intenções de voto no Nordeste, enquanto Lula tem 67%. No primeiro levantamento do instituto após primeiro turno, no dia 5 de outubro, Bolsonaro tinha 28% dos votos no estado, enquanto o petista tinha 66%. A margem de erro desse recorte é 4 pontos porcentuais.

Natalia Santos e Matheus de Souza

Estadao Conteudo

