Tiros interrompem carreata pró-Lula no RN; governadora é retirada do local

Por Estadão - Estadão 18

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Tiros disparados por um homem de motocicleta interromperam uma carreata a favor da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência pelo PT no município de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no começo da noite deste domingo, 23. A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), estava presente e teve de encerrar o evento.

Continua depois da publicidade

Segundo nota publicada pela coordenação da campanha, ninguém da comitiva foi atingido. “A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade e, desde o momento do ocorrido, as polícias Civil e Militar estão fazendo diligências para apurar os fatos.”

A governadora publicou um vídeo do evento antes dos tiros.

Rubens Anater

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].