Fluminense sai perdendo por 2 a 0, mas busca empate com Botafogo no Maracanã

Com grande atuação de Matheus Martins, que saiu do banco de reservas para decidir a partida, o Fluminense buscou o empate por 2 a 2 com o Botafogo na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor parecia perdido no jogo até a entrada do atacante, que participou dos dois gols da equipe.

Matheus Martins viveu um momento de glória com a camisa do tricolor, muito diferente do veterano goleiro Fábio, que chegou a ser vaiado pelos torcedores presentes no Maracanã. O arqueiro, até então unanimidade, começa a ter a titularidade contestada.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 55 pontos, na quinta colocação, se firmando dentro da zona da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo, por outro lado, ficou com 44, fora do G-8.

Um primeiro tempo estudado e definido no detalhe, este foi o panorama dos primeiros 45 minutos de Fluminense e Botafogo. O início foi de ambas as equipes buscando o gol. Os comandados de Fernando Diniz apostaram todas as fichas em Cano. O artilheiro do Brasileirão teve boas oportunidades, mas faltou sorte para que conseguisse chegar ao 19º na competição.

O atacante tentou por baixo, por cima, mas teve a melhor chance aos 24 minutos, quando recebeu na entrada da área e acertou a trave de Gatito Fernández. E não estava fácil furar a marcação de nenhuma das equipes, que defendiam com todos os jogadores atrás da linha do meio de campo.

O Botafogo criou menos do que o adversário, mas foi superior em alguns momentos e aproveitou uma das poucas oportunidades para abrir o placar. Aos 40 minutos, Júnior Santos avançou pelo lado esquerdo e tentou chutar. A bola chegou nos pés de Eduardo, que bateu chapado para colocar no cantinho do goleiro Fábio.

De volta ao Maracanã, agora jogando pelo Botafogo, Eduardo não controlou a felicidade de ter marcado o gol no clássico, que teve também momentos de tensão entre os jogadores e disputas duras. Apear disso, o árbitro foi econômico e não tirou o cartão do bolso.

No segundo tempo, Fernando Diniz tentou colocar o Fluminense no ataque ao sacar Manoel para colocar Nathan, mas deu mais espaço para o Botafogo, que soube aproveitar para ampliar o marcador. Aos seis minutos, Jeffinho foi lançado em velocidade, passou por Martinelli, invadiu a área e chutou rasteiro para superar Fábio.

Em vantagem, o Botafogo recuou e montou um ferrolho na frente do gol de Gatito. Apesar da tática defensiva, continuou melhor. Tiquinho Soares chegou a marcar, após linda defesa de Fábio em chute de Gabriel Pires, mas o lance acabou anulado. O impedimento foi marcado, melhor para o goleiro tricolor, que passou a ser vaiado pelos torcedores.

O Fluminense, no entanto, voltou ao jogo aos 30 minutos. Matheus Martins, que havia acabado de entrar, foi derrubado dentro da área por Patrick de Paulo, após caneta espetacular em Daniel Borges. Ganso foi para a cobrança e bateu com categoria para fazer 2 a 1.

O gol reacendeu o Fluminense, que parecia morto. E coube a Matheus Martins ser o herói da partida. Aos 36 minutos, ele aproveitou a sobra de Gatito, após arremate de Nathan, e soltou o pé para deixar tudo igual. O time tricolor ainda pressionou no fim, mas o empate acabou sendo decretado.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 21h45, o Fluminense visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 BOTAFOGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Nathan) e Calegari (Cris Silva); André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Gabriel Pires, Patrick de Paula e Eduardo (Del Piage); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

GOLS – Eduardo, aos 40 minutos do primeiro tempo. Jeffinho, aos seis minutos do segundo tempo. Ganso, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC)

CARTÕES AMARELOS – Ganso, Martinelli e Matheus Martins (Fluminense); Marçal e Tiquinho Soares (Botafogo)

RENDA – R$ 975.810,00

PÚBLICO – 33.115 pagantes

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

