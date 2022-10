Rússia: chefe de defesa alerta para provocação de 'bomba suja' da Ucrânia

Por Estadão - Estadão 8

O chefe de defesa da Rússia alegou neste domingo, 23, que a Ucrânia estava preparando uma “provocação” envolvendo um dispositivo radioativo, uma afirmação dura que reflete as crescentes tensões enquanto Moscou luta para conter os avanços ucranianos no sul e está construindo posições defensivas em antecipação às ofensivas ucranianas em outros lugares.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, fez as alegações em telefonemas com seus colegas da Grã-Bretanha, França e Turquia. Ele também falou com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em sua segunda ligação em três dias.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que Shoigu expressou preocupação com “possíveis provocações ucranianas envolvendo uma ‘bomba suja'” – um dispositivo que usa explosivos para espalhar resíduos radioativos, que não tem o efeito devastador de uma explosão nuclear, mas pode expor amplas áreas à contaminação radioativa.

A Grã-Bretanha rejeitou fortemente as alegações. O conselheiro presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, também descartou as alegações de Shoigu como um “absurdo absoluto e bastante previsível daqueles que acreditam que mentem descaradamente e fazem as pessoas acreditarem nisso”.

Autoridades russas repetidamente fizeram alegações de que a Ucrânia poderia detonar uma bomba suja em um ataque de bandeira falsa e culpar Moscou. As autoridades ucranianas, por sua vez, acusaram o Kremlin de elaborar tal plano.

Nas últimas semanas, a Ucrânia concentrou sua contraofensiva principalmente na região de Kherson. Seus implacáveis ataques de artilharia cortaram as principais travessias do rio Dnieper, que corta a região sul, deixando as tropas russas na margem oeste sem suprimentos e vulneráveis ao cerco.

