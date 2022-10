Kane marca, mas Tottenham perde para Newcastle e segue em 3º no Inglês

Por Estadão - Estadão 7

O Tottenham deixou escapar entre os dedos a oportunidade de seguir disputando a liderança do Campeonato Inglês com Arsenal e Manchester City. Na tarde deste domingo, perdeu por 2 a 1 para o Newcastle, em pleno Tottenham Hotspur Stadium, pela 13ª rodada. Harry Kane marcou o time da casa, enquanto Wilson e Almiron fizeram para os visitantes.

A terceira derrota em 12 jogos acabou deixando o Tottenham na terceira posição, com 23 pontos, contra 26 do Manchester City e 28 do Arsenal. Ambos têm um jogo a menos. O Newcastle, por outro lado, subiu para o quarto lugar, com 21, ultrapassando Chelsea (21) e Manchester United (20).

O dia não era do Tottenham. O time mandante começou o jogo apertando o rival e viu o arremate de Son carimbar o travessão logo aos três minutos. Na sequência, o atacante da Coreia do Sul perdeu uma nova oportunidade, desta vez, cara a cara com Nick Pope, que levou a melhor e fez a defesa.

A situação do Tottenham piorou a partir dos 31 minutos, quando o Newcastle, com dois brasileiros entre os titulares – Bruno Guimarães e Joelinton -, abriu o marcador. Wilson recebeu na entrada da área e tocou por cima de Lloris para fazer um lindo gol de cobertura. O VAR chegou a analisar o lance, mas acabou confirmando o tento.

Entusiasmado por ter inaugurado o placar, o Newcastle seguiu pressionando e contou com uma falha na saída de bola para ampliar aos 40 minutos. Almiron avançou em velocidade, deixou dois marcadores para trás e tocou na saída de Lloris para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Tottenham precisou sair para o ataque e empurrou o Newcastle para a defesa. De tanto apertar, conseguiu diminuir aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, Harry Kane reacendeu a disputa.

Buscando o empate, Lucas Moura, ex-São Paulo, entrou na partida para tentar explorar as jogadas em velocidade. O brasileiro foi muito acionado, mas não conseguiu se desvencilhar da marcação. O Tottenham ainda chegou em mais uma cabeçada de Harry Kane, só que a bola passou por cima do gol.

