Com reservas, Flamengo derrota o América-MG e já encosta no Internacional

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Mesmo com um time recheado de reservas, o Flamengo venceu o América-MG por 2 a 1 neste sábado, em Belo Horizonte, e segue na missão de tentar se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro nas rodadas que restam na competição. O resultado deixa o time carioca com 58 pontos na terceira colocação.

Continua depois da publicidade

Todos os gols saíram no primeiro tempo. Matheus França e Everton Cebolinha anotaram para os cariocas enquanto Everaldo descontou.

Ainda no embalo da conquista da Copa do Brasil no meio de semana, em cima do Corinthians, o técnico Dorival Júnior apostou em uma equipe alternativa a fim de poupar os seus titulares para final da Libertadores, marcado para o dia 29 de outubro em Guayaquil, diante do Athletico-PR.

Na próxima terça, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã e mais uma vez deve entrar em campo com os suplentes. Já o time mineiro entra em campo na quarta e enfrenta o Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia. A equipe do técnico Vagner Mancini segue com 45 pontos na parte intermediária da tabela.

Continua depois da publicidade

O Flamengo saiu na frente logo os 11 minutos. Marinho cobrou escanteio da direita e Matheus França, no primeiro pau, cabeceou para fazer 1 a 0. Mas o time carioca sequer teve tempo de comemorar. No lance seguinte, a bola ficou pingando na área, Diego tentou fazer o corte e a bola bateu no braço de Wellington Paulista. Na sequência, Everaldo definiu a jogada com um chute cruzado e empatou o jogo.

O árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima deu o gol, mas em seguida consultou o VAR. Após rever o lance no monitor, ele confirmou a sua marcação e o 1 a 1 no placar.

O jogo seguiu em alta intensidade. Em resposta a mais uma ação ofensiva da equipe mineira, o Flamengo voltou a estar à frente do marcador. Everton Cebolinha fechou da esquerda para o meio, achou um espaço na grande área e bateu cruzado para fazer 2 a 1 aos 23 minutos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Uma característica da partida foi o critério adotado pela arbitragem que não marcava qualquer tipo de falta e se mostrava tolerante ao contato físico na disputa das jogadas. Em uma delas, João Gomes foi desarmado e Alê, em chute de meia distância, quase empatou novamente.

O América-MG seguiu explorando a velocidade de Everaldo e perdeu duas boas chances com o atacante. Disposto a aproveitar os espaços na defesa do rival, o Flamengo também assustou os donos da casa em oportunidades desperdiçadas por Matheus França, Everton Cebolinha e Marinho.

Para tornar seu time mais efetivo Vagner Mancini fez logo três mudanças na volta do intervalo. Benítez, ex-São Paulo, passou a ser responsável pelas jogadas de ataque enquanto Matheusinho e Mastriani entraram para incomodar mais o setor defensivo rubro-negro.

Com menos posse de bola, o Flamengo recuou para atrair o América-MG e usar a velocidade de Marinho e Everton Cebolinha. Apesar de encaixar alguns contra-ataques, os atacantes rubro-negros falharam no momento da finalização e pouco ameaçou o gol de Matheus Cavichioli.

No final, o Flamengo esteve mais perto de ampliar o placar com seguidas chances desperdiçadas pelos seus atacantes. No final, o América-MG ainda buscou uma última chance de empatar em jogada aérea com Conti, mas Hugo Souza fez a defesa e garantiu o resultado de 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 x 2 FLAMENGO

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Raul Cáceres, Conti, Eder e Danilo Avelar; Lucas Kal (Henrique Almeida), Juninho e Alê (Benitez); Felipe Azevedo (Matheusinho), Wellington Paulista (Mastriani) e Everaldo (Aloisio). Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, João Gomes, Victor Hugo; Marinho (Igor Jesus), Matheus França (Matheus Gonçalves)e Everton Cebolinha (Mateusão). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Matheus França aos 11, Everaldo aos 12 e Everton Cebolinha aos 23 minutos do primeiro tempo. x minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Aloisio (América-MG); Fabrício Bruno (Flamengo).

ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].