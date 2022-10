Mauricio de Sousa ganha homenagem em evento da Cátedra Unesco de Leitura

Por Estadão - Estadão 6

Mauricio de Sousa, 86, foi homenageado pela Cátedra Unesco de Leitura PUC Rio em reconhecimento ao seu trabalho de apoio à alfabetização infantil por mais de seis décadas no mercado editorial. Criador da Turma da Mônica, o desenhista fez parte de diversas gerações por meio das histórias em quadrinhos, filmes, programas de televisão, entre tantos produtos.

Com apresentação da atriz Zezé Motta, a cerimônia, que ocorreu na nesta sexta-feira, 21, no Theatro São Pedro, trouxe a professora e pesquisadora internacional na área dos quadrinhos, Sonia Bibe Luyten, para contextualizar a importância da linguagem dos quadrinhos na sala de aula como ferramenta de ensino de grande poder para o aprendizado. Já o escritor e presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini, deu um relato sobre a importância de Mauricio de Sousa a colocar os quadrinhos em local nobre na literatura.

Mauricio de Sousa falou de sua infância e foi tomado pela emoção no palco. Ele relatou o período de sua alfabetização aos cinco anos de idade, e ressaltou a importância dos quadrinhos levados para a casa pelos pais. Representante da Cátedra Unesco, da Puc Rio, Gilda Maria de Almeida Rocha Borges de Carvalho entregou a placa da homenagem ao artista e falou sobre o processo de formação do leitor e de como as histórias em quadrinhos estão presentes na composição de acervos de projetos de leitura.

Recentemente, a Unesco firmou parceria com o Instituto Mauricio de Sousa para campanhas de estímulo à leitura., com a primeira ação desenvolvida justamente no Dia Mundial da Alfabetização, 8 de Setembro, por meio de uma história em quadrinhos especial produzida pela Maurício de Sousa Produções.

