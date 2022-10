Por Estadão - Estadão 4

Beatriz Haddad Maia está na semifinal de duplas do WTA de Guadalajara. Nesta sexta-feira, a brasileira e a casaque Anna Danilina derrotaram as norte-americanas Coco Gauff e Jessica Pegula por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

O primeiro set foi bastante equilibrado, mas a quebra de saque de Coco Gayff conquistada no primeiro game garantiu a vitória na primeira parcial. No segundo set, as americanas chegaram a abrir 4/1, mas não suportaram o ritmo e acabaram tomando a virada.

Antes de entrarem em quadra contra a dupla da brasileira, as americanas tiveram jornada distinta em Guadalajara. Primeira a entrar em quadra no torneio de simples, Gauff acabou eliminada nas quartas de final diante da belarussa Viktoria Azarenka, parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/3. Já Pegula levou a melhor no duelo com a compatriota Sloane Stephens, avançando sem sustos com duplo 6/2.

As checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova serão as adversárias de Bia e Danilina na semifinal deste sábado. Elas venceram a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a letã Jelena Ostapenko por 3/6, 7/5 e 10/3.

SEMIFINAIS DEFINIDAS

Com grandes disputas nesta sexta-feira, o ATP 250 da Antuérpia conheceu seus semifinalistas. Neste sábado se enfrentam Dominic Thiem x Sergi Korda e Richard Gasquet x Félix Auger-Aliassime.

Depois de perder o primeiro set para o polonês Hubert Hurkacz, por 6/3, o austríaco Thiem buscou uma incrível virada na Bélgica, após quase três horas de batalha, se garantindo por dois tie-breaks. Fez 7/6 (11/9) e 7/6 (7/4). Ele salvou três match points no segundo set.

Korda chega mais descansado após atropelar o japonês Yoshihito Nishioka, com 6/0 e 6/2. Gasquet acabou com o sonho dos belgas de terem um representante entre os quatro melhores ao bater David Goffin por 6/2 e 7/6 (8/6). Encara o canadense Aliassime, que precisou de três sets contra o britânico Daniel Evans, virando com 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2.

Em Estocolmo, na Suécia, Stefanos Tsitsipas ganhou mais uma. A vítima da vez foi o local Micael Ymer, superado por 7/5 e 6/3. Por vaga na final, o grego encara o finlandês Emil Ruusuvuori, que bateu o americano Frances Tiafoe por 6/1 e 6/2.

O outro embate deste sábado reunirá o australiano Alex de Minaur (fez 6/2 e 7/6 (7/4) sobre o canadense Denis Shapolanov, contra o dinamarquês Holner Rune, algoz do britânico Cameron Norrie, com virada para 6/7 (4/7), 6/3 e 6/3.

