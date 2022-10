Veja quais são os cursos mais concorridos para a USP em 2023; Medicina lidera

Por Estadão - Estadão 7

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela prova de seleção para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta sexta-feira, 21, quais são as carreiras mais concorridos atualmente na instituição de ensino. De acordo com as inscrições para o vestibular 2023, os três cursos mais disputados são Medicina, Psicologia e Relações Internacionais.

A primeira fase do exame está marcada para o dia 4 de dezembro. Ao todo, 114.432 pessoas se inscreveram para o próximo vestibular da USP, sendo 104.043 candidatos e 10.389 treineiros. Estes últimos são estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas que, como o próprio nome diz, prestam a prova para testar os conhecimentos.

De acordo com a USP, o número de inscritos neste ano representa um aumento de 3,3% na comparação com o último exame, quando houve um total de 110.775 vestibulandos. Deles, 101.372 eram candidatos e 9.403, treineiros.

Foi divulgado ainda o ranking de concorrência das carreiras para o vestibular 2023. Na relação de candidatos por vaga, a carreira de Medicina em São Paulo ficou em primeiro lugar, com índice 118, seguida de Medicina em Ribeirão Preto, com 95,9 candidatos por vaga, e Medicina em Bauru, com 78,3. Psicologia e Relações Internacionais, ambos na capital paulista, compõem o topo da lista.

Lista dos cursos mais concorridos do vestibular 2023 da USP

Veja abaixo as carreiras mais concorridas da Universidade de São Paulo na relação de candidatos por vaga:

1.Medicina (São Paulo): 118,0

2.Medicina (Ribeirão Preto): 95,9

3.Medicina (Bauru): 78,3

4.Psicologia (São Paulo): 70,6

5.Relações Internacionais (São Paulo): 54,7

6.Psicologia (Ribeirão Preto): 44,8

7.Curso Superior do Audiovisual (São Paulo): 42,0

8.Ciências Biomédicas (São Paulo): 41,8

9.Design (São Paulo): 36,9

10.Medicina Veterinária (São Paulo): 36,3

11.Jornalismo (São Paulo): 33,8

12.Artes Visuais (São Paulo): 30,8

13.Publicidade e Propaganda (São Paulo): 29,2

14.Arquitetura – FAU (São Paulo): 23,1

15.Ciências Biomédicas (Ribeirão Preto): 22,8

16.Computação (São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto): 22,7

17.Arquitetura (São Carlos): 21,5

18.Engenharia Aeronáutica (São Carlos): 21,3

19.Fisioterapia (São Paulo): 21,2

20.Direito (São Paulo, Ribeirão Preto): 21,0

Acesse a lista completa .

