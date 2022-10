Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com Reino Unido e questões de energia

Por Estadão - Estadão 5

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 21. O movimentado quadro político do Reino Unido seguiu no radar, enquanto operadores monitoraram os debates sobre energia dentro da União Europeia. Resultados de balanços corporativos e indicadores econômicos da região também foram acompanhados.

O índice pan-europeu caía 0,56, a 396,54 pontos, às 12h59 (de Brasília).

No Reino Unido, um dia após a renúncia da premiê Liz Truss, a líder da Câmara dos Comuns, Penny Mordaunt, confirmou que irá se candidatar ao cargo. Já o ex-primeiro-ministro Boris Johnson busca apoio para entrar na corrida eleitora.

O ministro das Finanças do país, Jeremy Hunt, disse que fará “o que for necessário” para reduzir a dívida britânica no médio prazo. O andamento do plano fiscal a ser apresentado por Hunt no dia 31 dependerá da aprovação do premiê a ser eleito. Nesta sexta, na bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,37%, a 6.969,73 pontos.

Debates da União Europeia, cujos líderes se reúnem em Bruxelas, também seguem no radar. A questão energética está em foco, com um racha entre Alemanha e França. Em Berlim, o Parlamento alemão aprovou uma proposta para fornecer até 200 bilhões de euros em subsídios para aliviar o choque do salto nos preços de energia para famílias e empresas.

Entre indicadores, o índice de confiança do consumidor da zona do euro subiu para -27,6 pontos em outubro, contrariando expectativa de quedas de analistas. Já as vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,4% no mês passado, em comparação ao anterior, em recuo maior que o previsto.

Também no radar, estiveram resultados corporativos de empresas. A Adidas fechou em queda de 9,53%, maior recuo na bolsa de Frankfurt, após cortar seu guidance para o restante do ano. A Puma acompanhou o movimento e caiu 7,29%. O índice acionário DAX cedeu 0,29%, a 12730,90 pontos.

Em Paris, o CAC 40 subiu 0,85%, a 6035,39 pontos. A Vivendi (-2,88%) e Renault (+0,12%) também publicaram seus balanços. A última com receita acima do previsto.

O FTSE MIB fechou com baixa de 0,62%, a 21567,55 pontos, enquanto nas praças ibéricas, o PSI 20 subiu 0,47%, a 5491,94 pontos, e o IBEX 35 cedeu 1,29%, a 7.545,60 pontos, de acordo com dados preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Ilana Cardial*

