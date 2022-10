EUA estão passando de economia em recuperação para crescimento estável, diz Biden

Por Estadão - Estadão 6

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta sexta-feira, 21, que já percebe que o país está passando de “uma economia em recuperação” para um momento de crescimento firme e estável. Biden realizou uma coletiva para falar sobre o corte do déficit orçamentário do país, que caiu US$ 1,4 trilhões, a maior queda da história dos EUA para o período de um ano.

A declaração do democrata também foi marcada por críticas às politicas do Partido Republicano que, segundo ele, poderiam inclusive aumentar o déficit em US$ 3 trilhões.

Em pouco mais de duas semanas, os Estados Unidos realizam as eleições de meio de mandato, quando eleitores escolherão uma parte do Legislativo e os governadores de 36 dos 50 Estados do país.

No discurso, Biden também destacou suas conquistas do governo, entre os 10 milhões de empregos criados desde que foi eleito presidente e a queda recente dos combustíveis em 46 Estados.

Natália Coelho, especial para a AE

Estadao Conteudo

