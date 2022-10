'Estamos com programas sociais três vezes mais potentes', diz Guedes

Por Estadão - Estadão 9

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 20, que o Brasil já começou a percorrer um caminho de prosperidade, citando, além de mais de R$ 900 bilhões em investimentos nos próximos dez anos, a expansão de programas sociais, que assegura o crescimento do consumo.

Em apresentação na reunião de diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizada na sede da entidade no Rio, Guedes voltou a dizer que os pagamentos do Auxílio Brasil representam três vezes mais do que a transferência de renda feita em governos anteriores.

“Estamos com programas sociais três vezes mais potentes, com 1,5% do PIB”, disse Guedes, acrescentando que, com esse valor, o consumo da baixa renda está garantido.

A empresários dos setores de comércio e serviços, o ministro projetou para os próximos dez anos um crescimento de 3,5% a 4% da economia brasileira ao ano se o País avançar em reformas e manter as políticas atuais.

“Temos que seguir fazendo o que já começamos … A resposta é o Brasil continuar crescendo”, declarou Guedes, em meio à campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), pela reeleição.

Favorável à privatização da Petrobras, o ministro assinalou que o Brasil precisa de 35 petroleiras investindo, não apenas uma.

Após criticar a carga excessiva de impostos que “desindustrializou” o País, aproveitou também o evento para lembrar dos cortes das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

“Baixar o IPI para 4 mil produtos é bom? É, vamos baixar”, lembrou Guedes, que também defendeu uma abertura comercial gradual para não prejudicar os produtores nacionais. “Não somos trouxas, vamos abrir de forma gradual”, afirmou o ministro.

Eduardo Laguna e Vinicius Neder

Estadao Conteudo

