EUA/Biden: continuaremos nossa estreita cooperação com o governo do Reino Unido

Em comunicado oficial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que, mesmo com a saída de Liz Truss do cargo de primeira-ministra britânica, os EUA seguirão em “estreita cooperação” com o governo do Reino Unido. Biden também agradeceu Truss pela “parceria” em ações contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia e destacou a união entre os países no enfrentamento de “desafios globais”.

