Final no Maracanã tem tentativa de invasão ao estádio e ônibus apedrejados

Classificada como de alto risco pelos órgãos de segurança do Rio, a final da Copa do Brasil no Maracanã teve registros de violência e tentativa de invasão antes de a bola rolar. No fim da tarde, alguns ônibus que levaram torcedores do Corinthians à capital fluminense foram apedrejados num bairro próximo ao estádio. E, horas antes da partida, a polícia precisou conter tentativas de invasão ao estádio tanto por parte de corintianos, quanto de flamenguistas.

O ataque aos ônibus aconteceu em uma via do bairro de Benfica, na zona norte do Rio. Pelo menos um dos coletivos teve um vidro quebrado, mas até às 20 horas não havia informações sobre eventuais feridos.

Já no Maracanã, 14 corintianos foram presos por agentes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) após o grupo tentar invadir o estádio pelo portão 10, destinado à imprensa. O caso aconteceu pouco depois das 19h.

O local fica bem ao lado da área destinada aos torcedores do Corinthians para a final desta quarta-feira. O grupo aproveitou a aglomeração de torcedores para tentar entrar pela área destinada aos jornalistas, mas foi detido pelos policiais. Eles foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal.

Em outro setor do Maracanã, na Radial Oeste, o Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou intervir em pelo menos dois momentos por volta das 20 horas após torcedores do Flamengo tentarem invadir o estádio através do Portão E. O policiamento foi reforçado na região, mas não há informações sobre prisões.

