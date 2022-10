Curta de Marcelo Falcão com Hungria Hip Hop é indicado a premiação em LA

Por Estadão - Estadão 4

Lançado em 2021 com direção de Mess Santos, o curta metragem Céu Aberto, de Marcelo Falcão em parceria com Hungria Hip Hop, foi indicado ao 3º Los Angeles International Music Video Festival 2022, que tem como tema a diversidade.

O filme conta a história de um menino que mora na favela e tem o sonho de ser jogador de futebol. Com cenas do cotidiano da favela, o curta mostra que, apesar de todas as adversidades, é possível vencer e conquistar os objetivos da vida.

“É muito gratificante quando você trabalha com amigos e faz uma música que mostra sua trajetória. Essa canção com o Hungria conta essa verdade, onde todo mundo duvidava da gente, mas nós sabíamos do nosso potencial e acreditamos no nosso sonho”, celebrou.

“Mesmo que os dias estejam nublados, nosso coração tem que estar em um céu aberto. Foi um prazer trabalhar com o Mess, que se tornou um irmão e um amigo mesmo. Quando disserem que não pode ser. Faça ser”, incentiva Falcão.

O jogador Neymar, o humorista Whindersson Nunes e o muralista Eduardo Kobra participaram deste projeto, com depoimentos especiais sobre o que enfrentaram para alcançarem o sucesso em suas respectivas áreas.

Além das cenas captadas no Vidigal, no Rio de Janeiro, foram gravadas imagens no Allianz, em São Paulo. O projeto já é destaque na edição deste ano do festival internacional, que ocorrerá de 5 a 8 de novembro em Los Angeles, Estados Unidos.

“Eu sempre pensei em Céu Aberto como um curta metragem, com uma história que tocasse quem assistisse. A música é muito forte e merecia um filme que amplificasse essa mensagem. Quando se trata de unir as artes (cinema e música) eu e o Falcão nos sentimos como crianças. E Céu Aberto é o resultado desse grande bate bola nosso”, diz Mess Santos.

Bárbara Correa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo.

