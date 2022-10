Ex-presidente da Abag Marcello Brito declara voto em Lula

Por Estadão - Estadão 7

Marcello Brito, empresário do agronegócio brasileiro e ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Estive com a Simone (Tebet) desde o dia 1 e agora no segundo turno optei por votar no Lula 13. Os motivos são os que tangem a minha vida: uma vida dedicada ao trabalho do agronegócio sustentável, da Amazônia preservada e de um País querido no exterior”, disse Brito, em vídeo que circula nas redes sociais.

“Sempre fui muito bem aceito em todos os países que passei. Ultimamente, senti vergonha de fazer a defesa de um País que se apresentava de forma tão diferente da sua história. Este é meu motivo. Quero ter o direito de continuar a trabalhar o Brasil que nós queremos no futuro de forma democrática, de forma amigável e tranquila”, concluiu.

Brito confirmou a divulgação do vídeo ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Nunca votei no PT na minha vida, mas, diante dos riscos à democracia brasileira, optei por Lula nesse segundo turno”, disse à reportagem.

