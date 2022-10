Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, apesar de ganhos em NY

Por Estadão - Estadão 1

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 19, apesar de Wall Street ter acumulado ganhos pelo segundo dia na véspera. Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,38% em Hong Kong, a 16.511,28 pontos, após discurso do chefe executivo da ilha, John Lee. Em outras partes da região, o japonês Nikkei teve modesta alta de 0,37% em Tóquio, a 27.257,38 pontos, mas o sul-coreano Kospi recuou 0,56% em Seul, a 2.237,44 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,13% em Taiwan, a 12.976,76 pontos.

Na China, que recentemente adiou a divulgação de uma série de indicadores relevantes em meio ao 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, o dia também foi de perdas. O Xangai Composto caiu 1,19%, a 3.044,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,16%, a 1.981,84 pontos.

O mau humor na Ásia predominou embora as bolsas de Nova York tenham avançado pelo segundo pregão consecutivo na terça-feira, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado.

Já na Oceania, o mercado australiano ficou no azul, com amplos ganhos liderados por ações do setor industrial. O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney, a 6.800,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

