Brusque apenas empata com o Novorizontino e fica muito perto da queda na Série B

O Brusque voltou a decepcionar a sua torcida ao empatar por 2 a 2 com o Novorizontino, nesta terça-feira à noite, no estádio Augusto Bauer, na abertura da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o time catarinense permanece na penúltima posição, sendo sério candidato ao rebaixamento. A equipe paulista somou um ponto importante fora de casa, se mantendo no 15º lugar, com 41, cinco na frente do CSA, que abre a zona de queda para a Série C.

Agora só faltam dois jogos para o Brusque encerrar a temporada. Vai receber o CRB e depois sair diante do Grêmio. Além de vencer seus dois compromissos, precisa torcer para que a Chapecoense perca seus três jogos. O Novorizontino vai receber o campeão Cruzeiro e na última rodada visita o Operário-PR, outro time ameaçado pela degola.

Por causa da importância do duelo, o primeiro tempo começou bastante movimentado, com os dois times indo ao ataque. E não demorou para o placar ser inaugurado. Aos 16 minutos, Paulinho cobrou falta na área e o goleiro Jordan fez a defesa parcial. No rebote, Diego Torres bateu de fora da área para o fundo das redes.

Depois do susto, e sabendo que não poderia ser derrotado, o Brusque fez pressão, mas só foi conseguir empatar aos 44 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Rodolfo Potiguar lançou Éverton Alemão, que dominou e bateu na saída do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu movimentada. Depois de o Novorizontino quase pular na frente mais uma vez com Diego Torres acertando a trave, o Brusque conseguiu chegar à virada. Aos 16, em mais um escanteio cobrado na área, Wallace Reis anotou, de cabeça.

Após o gol, o Brusque passou a controlar a partida, mas levou o empate em um contra-ataque rápido. Aos 31 minutos, Willean Lepo cruzou, Éverton Alemão desviou e a bola sobrou para Gustavo Bochecha bater no meio do gol e definir a partida.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 X 2 NOVORIZONTINO

BRUSQUE – Jordan; Pará (Toty), Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade e Álvaro (Gabriel Taliari); Jaílson (Diego Jardel), Paulo Baya (Alex Sandro) e Crislan (Patrick). Técnico: Gilson Kleina.

NOVORIZONTINO – Lucas Pereira; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho (Romário); Gustavo Bochecha, Ramón Martínez e Diego Torres (Reverson); Danielzinho (Hélio), Douglas Baggio (Lucas Tocantins) e Ronald (Rômulo). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Diego Torres, aos 16, e Éverton Alemão, aos 44 minutos do primeiro tempo; Wallace Reis, aos 16, e Gustavo Bochecha, aos 31 do segundo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Éverton Alemão e Rodolfo Potiguar (Brusque) e Wálber e Willean Lepo (Novorizontino).

RENDA – R$ 11.955,00.

PÚBLICO – 672 pagantes.

LOCAL – Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

