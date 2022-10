Camisa usada por Maradona na final da Copa do México, em 86, volta à Argentina

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A camisa usada por Diego Maradona na final da Copa de 86, no México, voltou à Argentina nesta terça-feira depois de ser doada, em agosto, pelo alemão Lothar Matthaus. O meio-campista alemão foi adversário do craque argentino na decisão daquele mundial em que a seleção sul-americana acabou ficando com o título ao vencer a decisão por 3 a 2.

Continua depois da publicidade

“A camisa usada na final do Mundial de 86 pela nossa lenda Diego Maradona voltou ao país. Sim, ela voltou para a Casa do Futebol argentino. Armadura, relíquia e tesouro de um dos nossos maiores expoentes do futebol mundial”, informou Associação do Futebol Argentino (AFA) em postagem nas suas redes sociais.

Trinta e seis anos depois da decisão do título mundial em 86, Matthaus falou a sobre a troca de camisa com o amigo argentino.

“Como amigos, sempre trocamos camisas. Sobre esse jogo não tive muito tempo para conversar e foi tudo muito rápido”, comentou o jogador.

Continua depois da publicidade

Em uma final bastante disputada, a Argentina abriu uma frente de dois gols no placar. A Alemanha conseguiu tirar a desvantagem e chegou ao empate no segundo tempo. Em belo passe de Maradona, Burruchaga fez o gol do título Mundial fechando a partida em 3 a 2.

Assim como Maradona, Matthaus tem uma extensa participação em Copas do Mundo. Ele disputou os mundiais de 82, na Espanha, 86, no México, 90, na Itália, 94, nos Estados Unidos e 98, na França.

Depois de perder a chance de levantar a taça no México, a Alemanha deu o troco quatro anos depois. Em nova decisão entre alemães e argentinos no Mundial de 90, o time de Lottar Matthaus ganhou a final por 1 a 0 e se tornou tricampeã do Mundo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].