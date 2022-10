Em Paris, corpo de menina de 12 anos é encontrado dentro de caixa

Por Estadão - Estadão 3

A polícia de Paris prendeu dois suspeitos de participação no homicídio de uma menina de 12 anos que chocou a França nos últimos dias. A corpo de Lola Daviet foi encontrado dentro de uma caixa, com as mãos e os pés amarrados, e um corte no pescoço. Um dos suspeitos presos seria parente de uma vizinha da vítima.

O corpo de Lola foi encontrado na última sexta-feira, dia 14, após a menina ir para a escola e não retornar. O pai da garota acionou a polícia, que encontrou o corpo esmagado da criança dentro de uma caixa transparente, coberta por tecidos. De acordo com o relato da rede britânica BBC, o corpo estava com os membros amarrados e dois post-its foram colocados em seus pés, com os números 0 e 1. O laudo médico, porém, diz que Lola morreu por asfixia.

No sábado, 15, a polícia prendeu duas pessoas. Uma mulher de 24 anos, chamada Dahbia B, e um homem de 43 anos que não teve a identidade revelada. A mulher, de origem argelina, seria parente de uma vizinha de Lola e foi flagrada por câmeras de segurança entrando no prédio acompanhada pela menina. Horas depois, ela deixou o local carregando uma caixa.

O homem de 43 anos teria transportado a suspeita e a caixa em que ela provavelmente transportava o corpo da menina.

Uma testemunha ouvida pela polícia chegou a dizer que Dahbia B. teria abordado pessoas para ajudá-la em um caso de tráfico de órgãos, segundo a BBC. Até o momento, no entanto, a hipótese foi descartada pelos policiais, que acreditam que o caso não tenha uma motivação premeditada.

